حملة مواطن لدعم مصر بلندن تشارك في أكبر مظاهرة لدعم القضية الفلسطينية

شاركت حملة مواطن لدعم مصر، فى اكبر مظاهرة لدعم مصر فى موقفها من القضية الفلسطينية، حيث شارك الالاف من المواطنين من مختلف الجنسيات والمهن في الوقفة ليظهروا للعالم رفضهم للمجازر الغير إنسانية التي تحدث لأهالي غزة.

وأشاد نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج، بدورالحملة في لندان وبدور بيت العائلة المصرية هناك، مضيفًا: “شارك الالاف من المواطنين من مختلف الجنسيات والمهن فى اكبر تظاهرة حتى اليوم احتجاجا على موقف الحكومة البريطانية وتصريحات رئيس وزرائها وتحديا للقرارات التعسفية لوزيرة الداخلية بخصوص حق التظاهر ولوحظ فى هذه التظاهرة العدد الكبير من الاطباء وموظفين الصحة احتجاجا على القصف البربري للمستشفى والذى تسبب فى استشهاد اكثر من ٥٠٠ مواطن اكثرهم اطفال”.

الحرية لفلسطين

وقد شاركت الجالية المصرية فى هذه التظاهرة حاملين يافطات الحرية لفلسطين وتفويض الرئيس السيسى ليكفل الحماية لسيناء وايضا لايمكن ان يكون هناك وطن بدون سكانه الحقيقيون.



بدأت المظاهرة من ماربل ارش قلب العاصمة مرورا بشوارع العاصمة المؤدية الى ترافالجر اسكواير حتى وصلت كما سبقتها من تظاهرات الى مبنى رئيس الوزارة حيث علت الاصوات لتصل الرسالة التى تعبر عن رأى الشعب الى سوناك رئيس الذى يتبع الادارة الامريكية فى تصريحاته المخالفة لرإى الشعب.



وقد تميزت هذه التظاهرة بالعدد الرهيب لغير العرب، ومن المتوقع ان تتزايد المظاهرات فى ظل التصعيد العدوانى لاسرائيل على شعب غزة العزل .



ومازالت المظاهرة قائمة حتى هذه الساعة متجهة الى موقع السفارة الاسرائلية ويتوقع ان يكون هناك صدام مع قوات الامن التى صرحت مسبقا انها لن تسمح بالتظاهر قرب السفارة مضربة اقوى رسالة لحرية التعبير وحقوق الانسان.

مظاهرات الأمس بلندن

وقد تظاهر أمس السبت نحو 100 ألف شخص فى لندن لدعم فلسطين وما يحدث في قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مطالبين بوقف فورى للحرب والقصف على قطاع غزة والأطفال الأبرياء.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن المسيرة بدأت عند قوس الرخام، ماربل آرتش وتوجهت إلى شارع وايتهول قبل أن تنتهى فى ساحة البرلمان، وبحسب تقديرات شرطة العاصمة البريطانية، فإن ما يصل إلى 100 ألف شخص انضموا إلى المسيرة الاحتجاجية حتى الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلى فى لندن).

58288657-330f-4805-afb9-eed3720ac0de