محافظ الفيوم ينعي اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ببالغ الحزن والأسى، وفاة اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، وأحد رموز مصر العسكرية ورجالها المخلصين.

وقدم محافظ الفيوم، بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالغ مواساته وتعازيه لأسرة الفقيد الكريمة، وأسرة القوات المسلحة، في مصابهم الأليم، داعيًا الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ الفيوم، الدور الوطني الذي قام به اللواء محمد أمين نصر، كأمينًا لصندوق تحيا مصر، والذي ساهم في إنشاء العديد من المشروعات الكبيرة على أرض المحافظة، والتي ستعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى:

ومن جهه أخرى استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتورة لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والشاعر محمد شاكر، رئيس نادي الأدب المركزي لمحافظة الفيوم والأمين العام لمؤتمر إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لبحث ومناقشة كافة الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بمؤتمر "أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي الثالث والعشرين"، والذي سيحمل عنوان "العمل الثقافي في زمن التحولات" دورة الكاتب الكبير الراحل "حمدي أبو جليل"، وذلك بحضور الدكتورة شيرين فتحي، رئيس المكتب الفني بمكتب المحافظ، وشهيرة الدفناوي، منسق عام الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة الفيوم.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة كافة البرامج والفعاليات التي سوف يشملها المؤتمر، وكذا المحاور، والأبحاث، والباحثين، والشخصيات العامة، وكافة الفعاليات الأخرى.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه لإقامة مؤتمر "أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي الثالث والعشرين"، على أرض المحافظة وتحت رعايته، لافتًا إلى أن مثل هذه المؤتمرات الثقافية تُسهم بشكل كبير في إثراء الحركة الثقافية، التي تُعد سلاحًا مهمًا في وجه أي فكر متطرف..

وأكد المحافظ، حرصه الدائم على دعم ورعاية كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية التي يتم تنظيمها على أرض المحافظة، مثمنًا جهود العاملين بفرع ثقافة الفيوم، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفترات القادمة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما يُؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.