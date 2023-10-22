أفضل 5 أطعمة دافئة تخفض مستويات السكر في الدم

من التوابل الدافئة إلى المشروبات الساخنة، أوصى الطبيب بأطعمة الخريف اللذيذة للمساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم، وعندما يحصل جسمك على الكثير من الجلوكوز من الطعام، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يؤدي اندفاع السكر إلى إجهاد الميتوكوندريا في خلاياك وتوقفها عن العمل، مما يتعارض مع قدرتها على إنتاج الطاقة بشكل كافٍ، ولذلك عليك التأكد من أن مستويات السكر في الدم تظل تحت السيطرة ولحسن الحظ، شاركك الطبيب كيفية الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

وعلى الرغم من عدم وجود أطعمة محددة يمكنها خفض نسبة السكر في الدم على الفور، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في استقرار نسبة السكر في الدم والتحكم فيها بمرور الوقت.

وهذه الأطعمة عادة ما تكون غنية بالألياف، ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ويمكن أن تساعد في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم عند تضمينها في نظام غذائي متوازن، كما تقول أنتونينا جوريفا، أخصائية الغدد الصماء لموقع MedicForum.

القرفة

تقدم القرفة، وهي من العناصر الأساسية في موسم البرد، أكثر من مجرد مذاق لطيف، وأوضحت الطبيبة أن التوابل الشعبية تحتوي على مركبات يمكنها تحسين حساسية الأنسولين، مما يسمح للخلايا بامتصاص الجلوكوز بكفاءة أكبر. هذا قد يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

وأضافت: "يمكنك إضافته إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات، مثل دقيق الشوفان أو الزبادي أو الشاي".

الكركم

مثل القرفة، قد تعمل التوابل الذهبية على تحسين حساسية الأنسولين، مما يقلل من مقاومة الأنسولين ويعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، ومن لاتيه الكركم إلى الكاري الدافئ، هناك العديد من الطرق المختلفة لدمج الكركم في نظامك الغذائي.

الزنجبيل

عنصر آخر شائع للتدفئة، يمكن استخدام الزنجبيل في الطبخ والشاي والعصائر ويمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

الخضروات غير النشوية

وتعتبر الخضروات مثل السبانخ واللفت والقرنبيط والقرنبيط مثالية للكاري والحساء والبطاطا المقلية فهي غنية بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، وتساعد الألياف على إبطاء امتصاص السكر، وتمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

البقوليات

ومثل الخضروات، فإن الأطعمة مثل العدس والحمص والفاصوليا السوداء غنية بالألياف، والتي يمكن أن تبطئ امتصاص السكر وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويمكنك إقران الأطعمة الصغيرة مع الصلصات الحارة أو الكاري الكريمي للتدفئة في فصل الشتاء.