حسام البدري : الزوراء العراقي في تحسن مستمر بكأس الاتحاد الآسيوي

أبدى حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي ، ثقته الكاملة في لاعبيه قبل مواجهة النجمة اللبناني المقرر إقامتها غد الإثنين لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.





وقال البدري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ، أن هدف فريقه الأساسي من مواجهة الغد هو تحقيق النقاط الكاملة أمام النجمة، والعودة للمنافسة بقوة على حجز إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني من المسابقة القارية الآسيوية ، خاصة في ظل وجود جماهر الفريق العراقي العريضة التي تعد بمثابة حافز كبير للفريق.

سذكر أن فريق النجمة يحتل حاليًا صدارة ترتيب الدوري اللبناني.

ويخوض فريق الزوراء العراقي الترتيب الثالث في مجموعته بكأس الاتحاد ، برصيد بنقطة وحيدة ، بينما يأتي في الصدارة الرفاع البحريني والعربي الكويتي بواقع 4 نقاط لكل منهما.

تولي المهمة الفنية ..

كان حسام البدري المدرب لفريق الزوراء العراقي، قد أعرب عن سعادته لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد بعد إعلان التعاقد معه أغسطس الماضي

وأكد البدري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، أن ن هدفه بناء فريق قوي للزوراء للمنافسة في الموسم الجديد على جميع الألقاب.

وضاف "الزوراء له اسم وتاريخ كبير وجماهيره الواسعة، ونسعى لوضع هذا الكيان في مكانه الطبيعي وشاهدت جميع اللاعبين، الكل يمتلك إمكانات كبيرة، وأتمنى أن أقدم الإضافة في الدوري العراقي".

وواصل : "سعيد جدًّا بتواجدي في العراق، وتدريب الزوراء، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية".

عن القائمة النهائية لفريق الزوراء قال البدري: "قريبًا سنكمل جميع الاحتياجات الخاصة بنا ونعلن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الاتحاد الآسيوي ودوري المحترفين".

ويتكون الجهاز الفني لحسام البدري في الزوراء العراقي من، أحمد صديق مدربًّا عامًّا، ومحمد مصطفى معدًّا بدنيًّا، وهاني سعيد محلل أداء.