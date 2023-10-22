الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الوسائل التعليمية والمشغولات اليدوية بكلية التربية

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات والوجه البحري، معرض الأنشطة الطلابية في كلية التربية للبنات بالقاهرة للوسائل  التعليمية والمشغولات اليدوية واللوحات الفنية لطالبات الكلية للعام الجامعي الجديد 2024/2023م.

txt

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يطمئن على العملية التعليمية بتجارة أسيوط

txt

جامعة الأزهر تتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين

ورحبت الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، بنائب رئيس الجامعة لفرع البنات، في رحاب كلية التربية، ووجهت له الشكر؛ لجهوده المخلصة ودعمه الدائم والمستمر لجميع الأنشطة الطلابية داخل كليات فرع البنات والتي تقام بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

الإشادة بمستوى مهارات طالبات كلية التربية بنات بالقاهرة

من جانبه أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري بمستوى مهارات طالبات كلية التربية بنات بالقاهرة، وأثنى على المجهود المبذول منهن في إعداد محتويات المعرض؛ كما قام بإلقاء كلمة لطالبات قسم اللغة العربية بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، عضو مجلس الشيوخ وممثل الأزهر الشريف والأستاذ بكلية التربية بنات، والدكتورة هبة سعودي، منسق الأنشطة الطلابية لفرع البنات ومنسقي الأنشطة الطلابية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

الجريدة الورقية