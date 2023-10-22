مكنش قصدي أموتها قولت أشوهها.. استمرار حبس قاتل زوجته بالماء المغلي

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، قرار بإستمرار حبس عاطل 45 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بعد تعذيبها بالماء المغلي في منطقة النزهة.



وقال المتهم إنه لم يكن يقصد إلقاء الماء عمدًا على المجني عليها وقال:"اللي حصل إني سمعت كلام مش تمام على مراتي وناس بتقول بتكلم شباب علي النت كلام بطال ولما سألتها أنكرت وقالت مش صح".

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة تشاجر مع زوجته مشاجرة كبيرة وردد عليها نفس الكلام مرة أخري فقالت له أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة وطلبت الطلاق فقام بحمل اناء به ماء مغلي ثم إلقاه عليها قائلًا: "مكنش قصدي أموتها بس قلت أشوهها علشان محدش يبصلها أو يقرب منها "



وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتاد التعدي على زوجته بسبب خلافات بينهما، وقال نجل المجني عليها أمام النيابة العامة، إن والديه نشبت بينهما مشادة كلامية يوم ارتكاب الجريمة تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأب بإحضار ماء مغلى من غلاية وألقاه على والدته مما تسبب في مصرعها.



وأضاف نجل المجنى عليها أن والده يشك في سلوكها واعتقد وجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص، وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بإحضار ماء مغلى وألقاه عليها ما تسبب في وفاتها.