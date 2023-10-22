فوز اللاعب المصرى على عزت ببطولة رومانيا الدولية لناشئ الاسكواش

البطل المصرى يكتب تاريخ جديد فى اللعبة.. ويتفوق على منافسيه من كل الدول



يتألق مع نادى بلاك بول الرياضى وشارك فى العديد من البطولات الأوروبية

فاز لاعب الاسكواش المصري علي عزت ببطولة رومانيا الدولية لناشىء الاسكواش، تحت سن ١٧ عام، والتي أقيمت في الفترة من 19 أكتوبر وحتى 22 من نفس الشهر، بمدينة بوخارست برومانيا، وباشتراك العديد من ناشئين اللعبة من مختلف دول العالم.



وتألق اللاعب علي عزت لاعب نادي بلاك بول المصري في العديد من البطولات الأوروبية هذا العام، حيث حصل علي المركز الأول، في بطولة فلندا الدولية والمركز الثاني في بطولة إيطاليا الدولية واليوم يحرز الميدالية الذهبية، في بطوله رومانيا الدولية للناشئين تحت ١٧ سنة تحت قيادة المدرب المصرى كابتن عمرو العريان.



كما فاز فى وقت سابق لاعب الاسكواش المصرى على عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الاول فى بطوله فلندا المفتوحة للناشئين.

وكان قد توج لاعب الاسكواش المصرى علي عزت، بالمركز الثانى في بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين تحت ١٧ سنة، والتي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في شهر يوينو الماضى، باشتراك أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الاعمار والعديد من دول.

ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الأسكواش والذي يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وله العديد من المشاركات الدولية في بطولات أوروبا وأمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش.