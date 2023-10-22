"سامع صوتك يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين" هتافات بوقفة محامين سمالوط

نظم عدد كبير من المحامين بمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، على سلالم محكمة سمالوط، لإدانة الإعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الإحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الوقفة التضامنية للمحامين ، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي ، حيث دعا مجلس النقابة جموع الشعب المصري، والشعوب العربية ، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.

وردد المشاركون بوقفة نقابة المحامين اليوم الأحد ، هتافات عدة من بينها، «سامع صوتك ي فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين»، و«هنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل»، و« تسقط تسقط إسرائيل .. يسقط العدو الصهيوني»، و«أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير»، و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، و« بلا أوروبا بلا أمريكا .. إحنا تعبنا من البولوتيكا»، و«كلمة واحدة للمحتل المقاومة هي الحل».

وأكد رضا الطحاوى نقيب محامين سمالوط بالمنيا، في تصريحات صحفية ، ان نقابة المحامين نظمت اليوم، وقفة تضامنية للأشقاء الفلسطينيين امام محكمة سمالوط ، بحضور المئات من المحامين، واستمرت الوقفة ساعة كاملة.

وقال رجب عبد العليم المحامي، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت بقرار نقيب المحامين، ومجلس النقابة وجموع المحاميين، للتضامن لوقف العدوان على غزة، وتأييدا لخطى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مضيفا عبد العليم ، ان الهتافات كانت " المحامين معاكي يافلسطين "، ولا"للكيان الصهيوني المحتل ".