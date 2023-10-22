الأولمبيا الخاص ينظم لقاءً لمتطوعيه بالإسكندرية

استعدادا لمسابقات كرة القدم الشاطئية

شهدت قاعة الموتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية لقاءً لمتطوعي الأولمبياد الخاص بالمحافظة.

حضر اللقاء الاستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، ونائبه عمرو محيي الدين الطحاوي، والدكتور إكرامي الجمال، مدير برنامج المتطوعين، وطارق محسن، المنسق الوطني لفرع الإسكندرية ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب، والدكتور مصطفى شوقي، مدير تكنولوجيا الرياضة، والدكتور محمد توفيق، مدير فرع الإسكندرية بالإضافة لحضور ٨٤ متطوعًا ومتطوعة.

أكد الدكتور باسم تهامي ان المتطوعين هم رئة كل الأنشطة والأحداث الني ينظمها الأولمبياد الخاص، مشيرًا أن الأولمبياد الخاص تلك الحركة الإنسانية العالمية قائمة في الأساس على الجهود التي يبذلها المتطوعون في خدمة أبطال الاولمبياد الخاص في المجالات كافة.

وصرح تهامي أن اللقاء يأتي ضمن الاستعدادات لإقامة عدد من الأحداث والأنشطة خلال الفترة القادمة داخل محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن، للمرة الأولى، ستقام مسابقات كرة القدم الشاطئية يوم الإثنين المقبل بمشاركة عدد من الهيئات نظرًا للطبيعة الساحلية التي تحظى بها محافظة الإسكندرية.

وقد اشتمل اللقاء على عدد من الموضوعات المهمة ومنها مقدمة عن تعريف العمل التطوعي، الفائدة من التطوع وكذلك فوائد العمل التطوعي في الأولمبياد الخاص المصري، والدعم الذي يقدمه الأولمبياد الخاص لمتطوعيه ومجالات التطوع داخل الأولمبياد الخاص، وإمكان إدراج اللاعبين كمتطوعين وأهم القواعد والسلوك التي يلتزم بها المتطوعون والمعوقات التي تواجه التطوع، والاستعداد والتجهيز للمسابقات وأنشطة الأولمبياد الخاص في المرحلة المقبلة.