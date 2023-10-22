أليسون يُشيد بـ محمد صلاح بعد التألق أمام إيفرتون
وجه أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول ومنتخب البرازيلي، إشادة كبيرة للدولي المصري محمد صلاح، بعد المستويات التي يقدمها مع الفريق خلال الموسم الحالي 2023/2024.
ونجح صلاح في تسجيل هدفين بالأمس أمام إيفرتون، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 2/0.
وأكد الدولي البرازيلي أن صلاح لاعب مذهل، في تصريحات نقلتها شبكة " Anfield Watch"، مشيرًا إلى أنه سعيد بوجوده مع الفريق خلال الفترة الحالية.
تصريحات أليسون بيكر
علق أليسون على المستويات التي يقدمها محمد صلاح، فقال: "صلاح لاعب مذهل حقًا، فأنا سعيد للغاية بتواجده معنا في الفريق".
وأضاف: "أتمنى أن يستطيع تحطيم الأرقام القياسية خلال المستقبل القريب، بقميص ليفربول".
بينما علق على مباراة إيفرتون، فقال: "أمررائع الحصول على النقاط الثلاث، خاصة وأنه أمام إيفرتون فالأمر يكون مميزًا لأنه ديربي".
وأتم أليسون بيكر تصريحاته: "بالتأكيد لدينا إدراك بأهمية هذه المباراة، بالنسبة للجميع هنا الجماهير والمدينة ونحن أيضًا كلاعبين، بالتأكيد سنواصل القتال ودعونا نرى ما يمكننا الوصول إليه، لقد قدمنا مباراة مميزة".