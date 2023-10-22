الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غدًا.. محاكمة متهم في "أحداث كفر حكيم"

محكمة
محكمة

تستأنف غدًا الاثنين، الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة كفر حكيم".

 

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كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.

 

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

أحكام رادعة لمُتهمي التعدي واستعراض القوة في 15 مايو


قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالسجن المُشدد 10 سنوات لمتهمٍ مُدان باستعراض القوة والتهديد بالعنف تجاه طفل في منطقة 15 مايو.

وشمل الحكم مُعاقبة المُتهم خالد.ع  بالسجن 6 سنوات، ومُعاقبة المُتهم عبد الله.ع بالسجن 3 سنوات، ومُعاقبة المُتهم عمران.م بالسجن المُشدد 10 سنوات، ومُعاقبة المُتهم علي .ع بالسجن 3 سنوات، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي،  وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبري، وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين  خالد ع. وعبدالله .ع. وعمران م.  و على.ع أنهم في يوم 26 يونيو 2021 بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوز الخامسة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره استعرضوا القوة وآخرين مجهولين ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموه  ضد  المجنى عليهم / محمد أحمد يوسف عبد الواحد، أحمد يوسف عبد الواحد، و سلامة أحمد يوسف عبدالواحد مستخدمين في ذلك أدوات .

وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين والمجنى عليهما محمد أحمد يوسف عبد الواحد، سلامة أحمد يوسف عبد الواحد طفلين لم يتجاورة الثامنة عشر من عمرهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وقد وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية وجنحه اخرتين بأنهما في ذات الزمان والمكان ضربوا وآخرين مجهولين المجنى عليه الطفل / محمد أحمد يوسف عبد الواحد  عمداً مع سبق الإصرار ولم يقصدا من ذلك قتلاً فاحدثوا  به الإصابات التي أودت بحياته.

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