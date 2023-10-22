جامعة سوهاج تستكمل برامجها التدريبية للجهاز الإداري على الحاسب الآلي

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة تواصل برامجها التدريبية للجهاز الادراي عن المهارات الأساسية للحاسب الآلي، وذلك ضمن خطتها التدريبية لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك بالتعاون مع شبكة المعلومات المركزية، بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن البرامج التدريبية التي تنظمها الجامعة هو استكمالاً لجهودها في مواكبة التطور التكنولوجي، الذي أصبح أحد متطلبات العمل في الجمهورية الجديدة، ورفع مستوى الأداء لتطبيق بعض أنظمة التحول الرقمي بالجامعة، مثل برنامج PAY ROOl نظام إدارة H.R، وبرنامج الأمين للمخازن والعهد وبرنامج ZAD ونظام الزهراء بالمدن الجامعية، ويأتي ذلك تنفيذاً لسياسة الحكومة وخطتها للتحول الرقمي بكافة المؤسسات الحكومية.

وأضافت أماني المصري مدير عام التنظيم والإدارة، أنه تم تدريب ١٢٠ من العاملين بالجهاز الإداري بناءً على حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين الذي تم نشره إلكترونيا و توزيعه ورقياً على إدارات وكليات الجامعة المختلفة، حيث أن التدريب شمل برنامج word , execl موزع على ٦ مجموعات بواقع ١٦ ساعة تدريبية لكل مجموعة، وذلك على مدار ٤ أيام، مشيرة إلى أن التدريب تضمن تدريب العاملين علي كيفية استخدام تلك البرامج بالشكل الصحيح ، بما يحقق تطوير أنظمة العمل بالإدارات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة بالجامعة.

وشارك بالتدريب كلاً من المهندس محروس حارس المشرف على شبكة المعلومات المركزية، علاء الصادق، هاني محمود، محمد عبد العزيز، محي الدين حفني، محمود فخر الدين متخصصين من شبكة المعلومات و عبد الرحمن حمادة من إدارة الدفع الإلكتروني بالجامعة.