تطعيم 300 ألف طالب ضد الإلتهاب السحائي والتطعيم الثنائي بمدارس المنيا

أعلنت مديرية الصحة، عن استمرار فرقها الطبية، في تطعيم الطلاب بمدارس مراكز وقرى المحافظة، ضد الإلتهاب السحائي والتطعيم الثنائي، ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس، وذلك بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تطعيم 300 ألف من تلاميذ الصفوف الأولى بـ “الحضانة، والإبتدائي، والإعدادي ، والثانوي ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 455 ألف طالب ، وتطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الإبتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس) ، بمستهدف 318 ألف طالب، مؤكداً أن التطعيم آمن تماما ، ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، حيث يجرى التطعيم من خلال فرق طبية مدربة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة ، وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأوضح الدكتور علي قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة، أن تطعيمات المدارس، هي جرعات تنشيطية استكمالاً للتطعيمات الروتينية، من عمر يوم حتى 18 شهر، ضمن البرنامج القومي للتطعيمات، والذى ينفذ بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.