أبو الدهب: "شيكابالا مثل الورد مهما يذبل رائحته فيه"

وجه محمود أبو الدهب، لاعب الأهلي السابق، إشادة كبيرة، على المستويات التي قدمها قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا بالأمس، أمام سموحة، في المباراة التي استضافها ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 5/1، حيث قدم شيكابالا مباراة مميزة، بعدما صنع هدفين وسجل هدف واحد.

وأكد أبو الدهب أنه استمتع بالمستويات التي قدمها شيكا بعد وصوله لهذا العمر، لكن فنيًا الفريقان لم يحضرا المباراة.

تصريحات أبو الدهب

علق محمود أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية، على المستويات التي قدمها شيكابالا، حيث قال: "استمتعت كثيرًا بالمستوى الذي قدمه شيكابالا بعد وصوله لهذا العمر، لكن الزمالك أو سموحة، فالثنائي لم يحضرا إلى المباراة".

وأضاف: "شيكابالا مازال يثبت وجوده كقائد للقلعة البيضاء، وإن الورد مهما يذبل رائحته موجودة".

وأكمل: "شيكا لاعب كبير وأسطورة الزمالك الحية، ولم أستمتع غير به هو فقط في المباراة".

وتابع: "يوجد لاعبون صغار في الملعب من الصعب عدم ارتدائهم قميص الزمالك".

وعن المستويات التي قدمها سموحة، قال أبو الدهب: "سموحة تشعر أنه تائه، وفي لاعبين على الجانب الأخر كانوا متألقين مثل مصطفى شلبي".

وأتم مدافع الأهلي السابق تصريحاته: "فريق الزمالك لابد من صفقات في يناير، فيحتاج حارس مرمى وظهير أيمن، ومهاجم يُجيد تسجيل الأهداف".