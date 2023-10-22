199 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في تحرير 199 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار متابعة الأجهزة الأمنية، تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ملابسات القبض على عاطل سرق حقيبة سيدة وأطلق الرصاص بالطريق العام



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل قام بسرقة حقيبة سيدة من خلال استقلاله دراجة نارية وإطلاقه النيران على شخص آخر بسلاح ناري كان بحوزته.

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات وإرسال السلاح المضبوط إلى المعمل الجنائي، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، ألقت القبض على عاطل، له معلومات جنائية؛ لقيامه بسرقة حقيبة يد من "سيدة" بدائرة قسم شرطة أول الفيوم مستقلاً دراجة نارية "بدون لوحات".

و أصيب أحد الأشخاص بسلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته وذلك حال محاولته الإمساك به، وبحوزته فرد محلى وكذلك عدد من الطلقات لذات العيارو حقيبة اليد المستولى عليها.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالتسبب في وفاة بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة بائع على يد 5 أشخاص بسبب الخلاف حول أولوية البيع بمنطقة الحدائق محل إرتكاب الواقعة.

وتعود البداية بتقديم بلاغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من عاطل ومقيم بدائرة محيط القسم، بوفاة نجل شقيقـه بائع مقيم بذات العنوان، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وقال المبلغ أمام جهات التحقيق أقر بسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقه وعدد من الباعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ تطورت لتراشقهم بالحجارة مما نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.