أسطورة ليفربول ينتقد محمد صلاح

شن راي هوتون، أسطورة ليفربول، انتقادًا شديدًا على المستوى الذي ظهر عليه الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز خلال ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على إيفرتون بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بالأمس السبت.

وأكد هوتون أن صلاح قدم أداءً سيئًا للغاية في الشوط الأول، حيث أنه عبر عن عدم تصديقه من الذي شاهده منه.

وشدد على أنه لم يرى "مو" يلعب بهذا السوء من قبل، مشيرًا إلى أنه بعيدًا للغاية عن مستواه المعهود.

تصريحات أسطورة ليفربول

راي هوتون، أسطورة ليفربول

علق هوتون على مستوى محمد صلاح خلال مباراة إيفرتون في تصريحات عقب نهاية اللقاء، حيث قال: "محمد صلاح قدم مستوى سيئًا في الشوط الأول من مباراة إيفرتون، فلم أصدق ما رأيته منه".

وتابع: "لم أشاهد محمد صلاح يلعب بهذا المستوى السيء مع ليفربول من قبل".

وأضاف: "لو كنت مدربًا لن استبعده من أي مباراة لأنه يستطيع أن يخطف النقاط بهدف ولكنه كان بعيدًا للغاية عن مستواه".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح وصل للهدف السابع له مع ليفربول خلال الموسم الحالي، حيث أنه ينافس المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، والذي يتصدر الترتيب بـ 9 أهداف.