الفيوم تناقش استعدادات مؤتمر "أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي الثالث والعشرين"

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتورة لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والشاعر محمد شاكر، رئيس نادي الأدب المركزي لمحافظة الفيوم والأمين العام لمؤتمر إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ لبحث كل الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بمؤتمر "أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي الثالث والعشرين"، والذي سيحمل عنوان "العمل الثقافي في زمن التحولات" دورة الكاتب الكبير الراحل "حمدي أبوجليل"، وذلك بحضور الدكتورة شيرين فتحي، رئيس المكتب الفني بمكتب المحافظ، وشهيرة الدفناوي، منسق عام الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة الفيوم.

وناقش اللقاء، كل البرامج والفعاليات التي سوف يشملها المؤتمر، وكذا المحاور، والأبحاث، والباحثين، والشخصيات العامة، وكل الفعاليات الأخري.

من جانبه أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه لإقامة مؤتمر "أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي الثالث والعشرين"، على أرض المحافظة وتحت رعايته، مؤكدًا أن مثل هذه المؤتمرات الثقافية تُسهم بشكل كبير في إثراء الحركة الثقافية، التي تُعد سلاح مهم في وجه أي فكر متطرف.

دعم الأنشطة الثقافية

وأكد الأنصاري، حرصه الدائم علي دعم ورعاية كل الأنشطة والفعاليات الثقافية التي يتم تنظيمها على أرض المحافظة، مثمناً جهود العاملين بفرع ثقافة الفيوم، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفترات القادمة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائماً ما يُؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

وبدورها أعربت رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، عن خالص شكرها لمحافظ الفيوم، لحفاوة الاستقبال وموافقته على رعاية المؤتمر، فضلًا عن جهوده المستمرة في دعم الأنشطة الثقافية، والارتقاء بكل القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، لافتة إلى أنه من المقرر أن ينعقد هذا المؤتمر الاستثنائي نهاية شهر نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام.

وأضافت الشرنوبي، أنه يقوم بتوسيع قاعدة نشاط المؤتمرات، تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤتمرًا أدبيًا في كل إقليم من أقاليمها الستة، لخدمة أدباء المحافظات الواقعة ضمن المحيط الجغرافي والإداري لهذا الإقليم، ويكون للمؤتمر أمانته القائمة على التخطيط لفعالياته، ويُشرف الإقليم على نشاط المؤتمر ورعايته، فى إطار نشاط الإقليم.

وعلى هامش اللقاء، عرضت رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، على محافظ الفيوم، إمكانية توفير مقر مؤقت للعاملين بفرع ثقافة الفيوم، لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتجديدات التي يجري تنفيذها بقصر ثقافة الفيوم، وعلى الفور وجه المحافظ، رئيس المكتب الفني بمكتب المحافظ، ببحث إمكانية توفير مكان مؤقت لهذا الغرض.