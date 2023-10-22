غلق 7 منشآت طبية خاصة مخالفة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن ضبط 286 منشأة طبية خاصة مخالفة، وتحرير 7 محاضر غلق إداري لمنشآت مخالفة، خلال مرور إدارة العلاج الحر على 479 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

يأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة، وعدم التهاون في اتخاذ كل التدابير اللازمة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

وأضاف الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية، حررت 4 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتحريز المضبوطات، مشيرًا وكيل الوزارة، إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة، والتي تم ترخيصها بلغ 27 منشأة طبية، كما تم إنذار 279 منشأة طبية خاصة لتوفيق أوضاعها، وتوفيق أوضاع 184منشأة، وفحص 9 شكاوى، واتخاذ ما يلزم حيالها.