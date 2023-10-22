السياحة تنتعش بالمنيا.. والمناطق الأثرية تستقبل وفدًا من 4 جنسيات أجنبية

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد خلال هذه الفترة إقبالًا ملحوظًا، في توافد الكثير من الجنسيات من كل أنحاء العالم، حيث تستقبل المنيا حاليا وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات من 4 دول شملت (ألمانيا- إيطاليا- هولندا- البرازيل)، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وقال محافظ المنيا، إن برنامج الزيارة يتضمن مناطق آثار بنى حسن، وتل العمارنة، وتونا الجبل، حيث تتمتع المنيا، بالكثير من المعالم الأثرية بما تمتلكه من مناطق وكنوز أثرية قيمة، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار، بعد محافظتي الجيزة، والأقصر، موجهًا إدارة السياحة والجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم.

جدير بالذكر أن المنيا تضم الكثير من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو مترا، ومنطقة تل العمارنة الأثرية، على بعد 15 كيلو مترًا شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو مترًا من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.