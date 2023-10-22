الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف تجمعًا لجنود إسرائيليين في ثكنة بيرانيت بالمنطقة الحدودية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

نشر حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، مقطع فيديو لاستهدافه بالصواريخ الموجهة تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة برانيت، عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

txt

قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف قرى جنوب لبنان

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلق قذائف هاون من لبنان باتجاه مزارع شبعا

واستهداف الحزب مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال تواجدهم داخل الثكنة، بصواريخ "كورنيت" الموجهة.

وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات في صفوف المجموعة الإسرائيلية.

وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن خطة لإخلاء السكان من 14 مستوطنة شمالي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلجرام": "تعلن الإدارة الوطنية لإدارة الطوارئ في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، عن توسيع خطة الإخلاء، التي تمولها الدولة لتشمل عدة مستوطنات أخرى شمالي إسرائيل. 14 مستوطنة أضيفت إلى الخطة وهي "سنير"، "دان"، "بيت هيليل"، "شير ياشوف"، "هاغوشريم"، "ليمان"، "ماتسوفا"، "إيلون"، "غورين"، "جورنو ها جليل"، "مناحيم"، "ساسا"، "زيفون" و"راموت نفتالي.

وفي سياق متصل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 52 فلسطينيًا على الأقل، إضافة إلى عدد لم يتسن حصره من عمال قطاع غزة الهاربين من جحيم الاضطهاد والعنف في أراضي الـ 48 عمال داخل إسرائيل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 20 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، من بينهم إسلام الطويل رئيس بلدية البيرة، والأسير المحرر صالح جميل نوفل.

ومن "الخليل" جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا، واعتقلت ستة آخرين من بينهم أسير مُحرر في "جنين" بالشمال.

ومن طوباس المجاورة لجنين، اعتقلت قوات الاحتلال شخصين، وشخصا ثالثا من محافظة "سلفيت" الشمالية. 

ولم يتسن معرفة العدد الدقيق لعمال قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم في بلدة "الرام" الواقعة شمال القدس، علمًا بأن العدد الأكبر من عمال قطاع غزة الذين كانوا يعملون داخل أراضي الـ48 هربوا إلى الضفة الغربية ليس اختيارًا منهم ولكنهم لم يكن بوسعهم العودة إلى أهاليهم داخل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ السابع من الشهر الجاري. 

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة أشخاص، وأربعة من أحياء مدينة القدس.

مواد متعلقة

سرايا القدس تُواصل قصفها وتضرب "عسقلان" برشقة صاروخية

الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدا من الجيش الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس

محافظ القدس: إسرائيل تستفيد من الغطاء الأمريكي في ارتكاب جرائمها بغزة (شاهد)

محافظ القدس: لن نقبل تهجير أبناء شعبنا من غزة وسنبقى على أرضنا (فيديو)

ياسر جلال يدعم الشعب الفلسطيني:"يوما قريب سيتحقق الحلم وتعود القدس لأحضان العرب"

العاهل الأردني: "موقفنا تجاه فلسطين ثابت ولن نتهاون في الدفاع عن القدس"
الجريدة الورقية