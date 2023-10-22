محمد فضل الله يوجه 7 نصائح مهمة لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

تنتظر جماهير الزمالك الكثير من المجلس الجديد الذي تم انتخابه من جانب أعضاء الجمعية العمومية لإدارة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2027.

تشكيل مجلس إدارة الزمالك الجديد ويتكون مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد من حسين لبيب بمنصب الرئيس، وهشام نصر بمنصب النائب، وحسام المندوه بمنصب أمسن الصندوق، والأعضاء فوق السن أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي ومحمد طارق، وعضوية تحت السن نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي.

وفى ذلك الإطار وجه الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجى الرياضى الدولى 7 نصائح مهمة لمجلس إدارة القعلة البيضاء الجديد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.. وجاءت كالتالى، لمجلس إدارة نادى الزمالك المنتخب ( بقائمة كاملة )، تسمح له بالتحول الاستراتيجي المُستدام وتَمنحُه فكرة إدارة نادى الزمالك كمشروع تحولى يتوافق مع تحديات المستقبل.

١- تصميم هوية إعلامية ومرئية جديدة، تسمح بتصدير صورة ذهنية حديثة تليق بقيمة هذا النادى العريق.

٢- تصميم حديث لِهيكلة إدارة النادى بصفة عامة وإدارة النشاط الرياضى بصفة خاصة، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.

٣- تصميم نظام إدارى حديث لنظم التعاقدات الرياضية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة من خلال تحديث النظام التعاقدي والأنظمة القانونية للتعامل مع التحديات القانونية العالمية.

٤- تصميم مشروع تحولى حديث يستهدف الاستفادة القصوى من إدارة الموارد البشرية والمالية وحسن التصرف والاستغلال الأمثل فى عمليات أنفاق الأموال.

٥- اتباع النظام الأفقى فى عمليات التطوير من خلال تعزيز المكانة، والتمكين الرياضي، والهيمنة المؤسسية، سواء على مستوى المنطقة العربية أو الأفريقية أو الدولية.

٦- تصميم نظام لائحى مؤسسى بالنادى من خلال إطلاق ( كود الزمالك المؤسسى )، مما يمثل عملا إداريا حديثاً وفريداً فى عمل الأندية الرياضية.

٧- التأكيد على أن النجاح العالمى الحديث فى إدارة الأندية الرياضية، يُحتم تطبيق ثلاثة مفاهيم كبرى وهى ( التشاركية العالمية المتخطية للحدود الوطنية، الاستدامة المؤسسية، حوكمة الهيكلة التنظيمية )