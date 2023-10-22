كانت نور عيني.. ننشر اعترافات الأب المتهم بقتل ابنته بالسلام

"دي نور عيني"..بهذه الكلمات أدلى الأب المتهم بتعذيب ابنته المراهقة حتى الموت بسبب تحريض والدتها لها ضده بمنطقة السلام، بإعترافاته أمام جهات التحقيق.

واستكمل المتهم: انا زعلت واضايقت لما طلبت مني انها عوزه تسبني وتروح لامها مع اني موفرلها كل حاجة ولاقتني بمد ايدي عليها من غير ما اقصد اقتلها .

وأضاف المتهم، أنه انفصل عن والدتها قبل فترة وذهبت الفتاة لتعيش معه في المنزل،مشيرا أنه بسبب تصرفاتها كان يعتقد أن أمها تحرضها لسوء معاملته فاعتدى عليها بالضرب حتى توفت في يده.

ومن جانبه جدد قاضى المعارضات بالسلام، اليوم الأحد، حبس الأب المتهم بتعذيب ابنته المراهقة حتى الموت بسبب تحريض والدتها لها ضده بمنطقة السلام، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الفتاة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال الأم في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بوجود جثة فتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة المباحث في القاهرة، العثور على جثمان فتاة ترتدي كامل ملابسها بالغة من العمر 15 عاما، وبها إصابات وسحجات ظاهرية وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.