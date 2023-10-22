محافظ المنيا: برنامج "فرصة "يدعم الفئات الأكثر احتياجا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا ، من خلال إطلاق العديد من برامج الحماية الإجتماعية، مشيرا ، إلى أن برنامج "فرصة" للتمكين الإقتصادي لأسر تكافل وكرامة، والذى أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من البرامج الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .

ومن جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، أن المديرية تنفذ المرحلة الثالثة لمشروع "فرصة"، حيث تم توزيع ٣٠ مشروعا على المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة بقرية طرفا بمركز سمالوط ، حيث تم تخصيص 4 رؤوس ماعز لكل مستفيد ، مقدمة من جمعية عبد الله النديم ، كما تم توزيع الدفعة الثانية من رؤوس الماعز بعدد 160 رأس ماعز لـعدد40 مستفيدا ، من جمعية الحق و الحياة بقرية الروبى بمركز سمالوط .

وأشار الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية ، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها ، بالإضافة إلى صرف 250 كيلو جرام علف مجانا لكل مستفيد.

جدير بالذكر، أن مبادرة ( فرصة) تعمل تحت شعار "من الدعم النقدي إلى الإستقلالية المالية" من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية ، تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها ، إلى جانب تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الإستراتيجي للمشاريع الصغيرة ، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية ، وتقديم الخدمات غير المالية المتمثلة فى زيادة الوعى وتنمية المهارات الإنتاجية ، وخاصة فى المجتمعات الريفية .