الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم ليفربول: مهدت كل شيء لـ محمد صلاح للتسجيل أمام إيفرتون

ليفربول
ليفربول

أكد دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه مهد كل شيء من أجل تسديد زميله المصري محمد صلاح ركلة الجزاء، والتي احتسبها حكم مباراة الريدز أمام إيفرتون.

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حارس إيفرتون يوجه رسالة لـ محمد صلاح

وكان محمد صلاح قد نجح في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز على إيفرتون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

تصريحات سوبوسلاي

تحدث دومينيك سوبوسلاي عقب نهاية مباراة ليفربول وإيفرتون، حيث قال: "رأيت كل من شيء من الخلف، وتأكدت بإن هناك ركلة رجزاء بنسبة 95%".

وتابع: "قبل أن يقوم حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء، بعدما ذهب لتقنية الفيديو، قمت بحماية نقطة الجزاء".

وأكمل: "قمت بأمساك الكرة ولم ينجح أحد في أن يحصل عليها، قمت بتمهيد كل شيء لـ محمد صلاح قبل التسديد، حيث وقفت على نقطة الجزاء حتى لا يقوم أحد لاعبي إيفرتون من تخريبها، لأنني كنت أشك في ذلك، ".

وأضاف نجم ليفربول تصريحاته: "لم أكن أتوقع أن هذه الأجواء في الملعب، حيث خضت الكثير من المباريات على ملاعب كثيرة، لكن هذا يعد أحد أفضل الملاعب خاصة في تلك المباريات الكبيرة، إنه أمر رائع وجميل، لقد أخبروني أنني سأستمتع بملعب أنفيلد".

وأتم سوبوسلاي تصريحاته: "نجحنا في تحقيق الفوز، لأننا نستحق هذا الانتصار، حيث لعبوا بـ10 لاعبين، هذا الموسم تعرض ليفربول لهذه الظروف، فكنا نلعب بـ 9 لاعبين، لذا أعرف كيف شعورهم، في النهاية حققنا النقاط الثلاث، ونركز في المباراة التالية".

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