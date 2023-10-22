"أكتوبر هو النصر" محاضرة بمدرسة التربية الفكرية في الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر أكتوبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك عقد قسم التمكين الثقافي محاضرة بعنوان '' أكتوبر هو النصر''، بمدرسة التربية الفكرية، تحدث فيها محمد محمود صالح محاضر تنمية بشرية، عن انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحطيم خط بارليف، وعزة وكرامة وشجاعة المصريين، إلي جانب ورشة فنية لرسم علم مصر على وجوه الأطفال، وعرض تنورة للفنان علاء سيد، وسط تجاوب وسعادة الطلاب.

في سياق متصل، نظمت مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان '' بطولات من سجل حرب أكتوبر المجيدة ''، بمدرسة سيلا الاعدادية المشتركة، تحدث فيها نور حسين أستاذ اللغة العربية، عن انتصار قواتنا المسلحة المصرية في حرب أكتوبر، حيث قدمت العسكرية المصرية درسًا نموذجيًا في فنون الحرب والتخطيط الاستراتيجي، وتمكن جنود مصر البواسل بدمائهم من النصر في ست ساعات فقط، مسطرين نصر تاريخي يشهد به العالم حتى يومنا هذا، ويتباهى به كل مصرى.

حوار مفتوح حول عروض القصيدة ومظاهر الجمال بقصر ثقافة الفيوم

عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم الورشة الأدبية الأسبوعية، والتي أدارها الشاعر محمد شاكر رئيس نادي أدب قصر ثقافة الفيوم، ورئيس نادي الأدب المركزي، تضمنت الورشة حوار مفتوح حول عروض القصيدة ومظاهر الجمال، التي تكمن في فنيات الإلقاء والعبارات المتجزءة من ملاحم تراثية مثل ألف ليلة وليلة والتراث الشعبي، شارك في الورشة الروائي محمد جمال الدين، متحدثا عن إشكالية الرواية من خلال قراءة في روايته ''ضي القمر ''، إلي جانب مناقشة عروض الموهوبين من رواد النادي، وإلقاء قصائد شعرية متنوعة للشعراء عبد الكريم عبد الحميد، والشاعر كريم سليم، والشاعر محمد شاكر، والشاعر أحمد عبد الناصر.

ونظمت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثرها علي الأطفال"، بمشاركة طلاب مدرسة الشهيد ربيع محمد كاسب الابتدائية، ومدرسة مطرطارس الإعدادية بنين، ناقش خلالها أحمد محمد عبدالعزيز أخصائي تكنولوجيا، حول دور التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، حيث تنقلنا من الواقع إلي عالم افتراضي، مما قد يوفر لنا الوقت والمجهود والمال مثل تكنولوجيا التعليم، مشيرا إلي مصطلح '' الذكاء الاصطناعي''، والذي أنشأت له أقسام بكليات في دول عديدة، مما يؤكد علي أهمية هذا المجال، بأنه محاكاة للحياة الطبيعية للبشر ويعمل علي خدمة البشر فهو يعمل في كافة مجالات الحياة، وله فوائد عديدة سواء تعليمية أو ترفيهية، ورغم تلك المميزات، إلا أن الاستخدام الخاطئ للتطبيقات، قد يؤثر بالسلب، فقد يؤدي إلي الإصابة بالتوحد أو الإدمان الالكتروني، واختتم حديثه بأهمية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا دون إفراط.

من جانب آخر، شهدت مكتبة مطرطارس عرض فيلم كرتون للأطفال بعنوان " بطل من سيناء " بالتعاون مع قسم السينما بالفرع، يناقش الفيلم انتصارات اكتوبر، وبطولات الشعب المصري، في سيناء.