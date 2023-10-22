تريزيجيه يقترب من الغياب عن مواجهة طرابزون بالدوري التركي غدًا

يقترب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور، من الغياب عن مواجهة فريقه غدا الاثنين أمام آلانياسبور لحساب منافسات لجولة التاسعة من منافسات الدوري التركي,



وأكدت تقارير تركية اليوم الأحد ، إلى تأثر الدولي المصري من إصابة في معصم اليد، لم يشارك بسببها في تدريبات فريقه الأخيرة ، كما أنه لم يتدرب مع الفريق منذ عودته من معسكر المنتخب الوطني الأخير ومشاركته في مواجهتي زامبيا والجزائر الوديتين.

يذكر أن نادي طرابزون التركي يخوض غدًا مواجهته الرسمية الأولى مع مديره الفني الجديد عبد الله أفجي عقب رحيل مدربه السابق نيناد بيليكا.

تعادل مصر والجزائر ..

وخلال تصريحات إعلامية أخيرة ، علق تريزيجيه ، على مواجهة مصر والجزائر الأخيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما قائلاً : قدمنا مباراة جيدة ونشعر بالحزن بعد التعادل لأن هدفنا كان تحقيق الفوز حتى رغم النقص العددي.

وواصل: " يجب أن تؤمن الجماهير بنا وبأن لدينا منتخب قوي، وفرحة لاعبي منتخب الجزائر تؤكد أن المباراة كانت صعبة بالنسبة لهم ".

وأكمل: “ سنحقق الإنتصارات في المواجهات المقبلة بدعم الجميع من إعلام وجماهير ومسؤولين، لدينا جيل حالي مميز وهدفنا دائماً هو الفوز في كل مباراة وعلينا أن نثق في أنفسنا وأن يقف الجميع خلف المنتخب الوطني”.

وأضاف : " أحمد حجازي اضافة كبيرة لنا واتمنى عودته سريعاً ونفس الأمر بالنسبة لمحمد النني أو محمد صلاح النجم الكبير ".

وأتم: " رغم ذلك لا يوجد لدينا لاعب أهم من منتخب مصر، كلنا واحد ونسعى لتحقيق حلمنا خلال الفترات القادمة".