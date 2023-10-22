نقيب المحامين: تشكيل لجنة من 10 أشخاص يختارهم الأعضاء لإغاثة الشعب الفلسطيني

أكد النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، عن تبرعه بمبلغ لإغاثة الشعب الفلسطيني، وأنه سوف يتم تشكيل لجنة من ١٠ أشخاص يختارهم المحامين لجمع التبرعات للفلسطنيين.

ولفت النقيب العام، إلى أن قيمة المحامين سوف نوضحها من خلال المساعدات سنقدمها للفلسطنيين،وذلك خلال الوقفة التي نظمتها النقابة لدعم الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18/10/2023.

ودعا مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.