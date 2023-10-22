إيطاليا تعد بألعاب عالمية شتوية استثنائية للأولمبياد الخاص 2025

بمشاركة مصرية

وعدت إيطاليا والتي تستضيف الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص لأول مرة في تاريخها في الفترة من 8 إلى 16 مارس 2025 ، بمشاركة مصرية وعدد كبير من دول العالم ، في ختام اجتماعاتهم بمدينة تورينو الإيطالية التي تقام بها الالعاب ، بأنها سوف تقدم للعالم حدثا أولمبيا استثنائية لذوي الاعاقة الفكرية ، لما ترتكز عليها تلك الالعاب من بعد شديد الانسانية.

وكانت الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي قد شاركت في المؤتمر الرياضي الأوروبي للأولمبياد الخاص بمشاركة 100 فردا من 50 دولة من أوروبا إضافة الى فردا 30 من الأولمبياد الخاص الدولي ، ويقام هذا المؤتمر كل عامين، ومثل الرئاسة الاقليمية في هذه الاجتماعات د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب والدكتور شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات، وتشهد ألعاب ايطاليا رياضات الجري على الثلج ، التزلج السريع ، التزلج الالبي، تزلج اختراق الضاحية ، التزلج على الالواح، الفلور بول، التزلج الفني.

وحرص الأولمبياد الخاص الإيطالي على اصطحاب الوفود المشاركة للتعرف على أماكن إقامة الالعاب سواء الملاعب خاصة استاد تورينو الاوليمبى الذى يشهد حفل الافتتاح ، او أماكن اقامة اللاعبين ، معتمدا على خبرات المدينة الايطالية التي استضافت عام 2006 الدورة العشرون للألعاب الأولمبية الشتوية والتي شارك فيها 85 دولة من بينها دولتان عربيتان هما لبنان والجزائر، وتعتبر تورينو ثاني مدينة إيطالية تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية بعد مدينة كورتينا دامبيزو الإيطالية التي قامت باستضافتها في شتاء عام 1956.

من هنا تأمل إيطاليا في تقديم العابا عالمية شتوية للأولمبياد الخاص ناجحا ومميزا ، خاصة وأن إيطاليا تستضيف أول حدث عالمي للأولمبياد الخاص ، وأنه تأسس في عام 1983، ويضم وفق تعداد 2022 ما يقرب من 25,617 لاعبا ويبلغ عدد المدربون: 1,727، وكان أول ظهور لإيطاليا فى عالمية 2007 بشنغهاي الصين حيث شاركت 89 لاعبا ، كما شاركت في اخر العاب عالمية صيفية أقيمت مؤخرا بألمانيا 2023 من خلال 96 لاعبا وشريكًا، كما شارك في أبوظبي 2019 ب114 لاعبا وشريكًا، وعام 2015 في لوس أنجلوس، من خلال 84 لاعبا، وعام 2011 في أثينا اليونان من خلال 122 لاعبا.

أما مشاركتها في الالعاب العالمية الشتوية عام 2017 فى شلادمينج، النمسا من خلال 34 لاعبا ، كما شاركت 2013 في بيونغ تشانغ، كوريا الجنوبية من خلال 32 لاعبا ، وفى 2009 في ناغانو اليابان من خلال 28 لاعبا .