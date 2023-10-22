الانتهاء من إنشاءات مستشفى جهينة المركزي بنسبة 100% بتكلفة 180 مليون جنيه

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج، والذي تم الانتهاء من إنشاءاته بنسبة 100%، وتشغيله تجريبيا في يناير 2023.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية التي يجريها وزير الصحة بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل لأعمال التنفيذ التي تمت بالمستشفى وتشمل الأعمال (الكهربائية، والميكانيكية، والأعمال الاعتيادية والموقع العام والبنية التحية)، والتي بلغت جميعها نسب تنفيذ 100%.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مبانِ المستشفى والذي تم إنشاؤه على مساحة 5710 أمتار، بتكلفة 180 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 140 سريرًا، بينهم 12 سرير عناية مركزة، موزعين على 94 غرفة إقامة، مع 41 حضانة، و38 كرسي غسيل كلوي، و5 غرف عمليات، و2 كشك ولادة، وبنك دم، بالإضافة إلى 8 عيادات خارجية، و 4 معامل، و5 غرف أشعة، وغرفة إنعاش.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على مؤشرات الآداء ومعدل تردد المرضى على المستشفى منذ تشغيله تجريبيًا، ووجه بسرعة استكمال التجهيزات بكل الأقسام لتشغيلها بكامل طاقتها لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، كما وجه بسرعة تشغيل قسم العمليات خلال شهر، وإنهاء كل إجراءات عقود الأمن وأعمال النظافة بالمستشفى.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.





