الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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برلمان الأردن: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة (فيديو)

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

طالب عبدالرحيم المعايعة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، بوقف الحرب الدموية غير الإنسانية على قطاع غزة،وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة.

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الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد الحاجة لدخول المزيد من المساعدات إلى غزة

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بريطانيا تدعو إلى إرسال المزيد من المساعدات لقطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن الملك عبد الله الثاني، ينسق بشكل كامل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف التصعيد ضد غزة.

الأردن يرفض تهجير الفلسطينيين من غزة

وأكد رفض الأردن، تهجير سكان غزة لأن ذلك يعني تدمير وتصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا توجيه مساعدات وتبرعات مالية من المملكة الهاشمية للأشقاء في قطاع غزة، موضحًا أن الأردن بكل قطاعاته جهز قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وتم إرسالها لمنفذ رفح لإدخالها لغزة.

وأكد أن عمليات الاحتلال في قطاع غزة ترقى لمستوى جرائم الحرب، وأن إسرائيل تواصل ارتكاب «مجازر» في قطاع غزة.. ويجب التصدي لذلك.

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