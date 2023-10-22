إستمرار فعاليات مبادرة "صوتك أمانة" بفرع ثقافة الفيوم

ينظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك ضمن برنامج التوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بقصر ثقافة الفيوم.

"أهمية الانتخابات في حياة الفرد والمجتمع" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم ..

خلال ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان " أهمية الانتخابات في حياة الفرد والمجتمع" ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة''، تحدث خلالها الأديب أحمد قرني عن أهمية الانتخابات في حياة الفرد حيث تعد مشاركة الفرد بمثابة دور فعال للشخص في اختيار مرشحه الأنسب بالنسبه له، وللصالح العام، لا سيما الدور الأكبر والهام للانتخابات في المجتمع، في تعزيز الديمقراطية للنهوض بالوعي السياسي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع.

وعقد قسم المواهب بالفرع بالتعاون مع بيت ثقافة اطسا، بمدرسة دفنو التجريبية لغات بإطسا لقاء نادى العلوم، أدارته مروة مجدي مدربة النادي دربت خلاله الطلاب على طريقة عمل نموذج أولي '' لفلتر مياه'' من خامات البيئة البسيطة موضحة لهم مكوناته، وأهميته في تنقية المياه، مؤكدة على أهمية الحفاظ على المياه، وأثر ذلك على صحة الإنسان.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، نظم قسم التمكين الثقافي محاضرة بعنوان ''حسن الخلق''، بمدرسة الأمل للصم والبكم بنات، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ مصطفى السيد حسان عن العبادات وعلاقتها بحسن الخلق، وأن رسالة جميع الرسل والأنبياء، هي التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، مستشهدا بنماذج من الواقع. وتحت عنوان " التنمر المدرسي"، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية حوارا مفتوحا بمدرسة المستقبل الخاصة بطامية، تحدثت خلالها نهي علي أمينة مكتبة الطفل عن تعريف التنمر، وأسباب انتشاره كظاهرة، وكيفية الحد من انتشارها بين الطلاب داخل المدارس، لما له من آثار نفسية سلبية.

ونفذت أسماء العشري ببيت ثقافة أبشواى ورشة أشغال فنية ويدوية من الخرز، قامت خلالها بتعليم الرواد كيفية عمل ميدالية من الخرز على شكل نجمة، إلى جانب ورشة أشغال فنية من قماش الجوخ لعمل معلقة صور ديكور، بمكتبة الفيوم العامة نفذتها سحر محسن جابر أخصائي الفنون التشكيلية بالفرع، كما قدمت أماني عبد التواب مسئولة قسم الجمعيات الثقافية ورشة فنية من الفوم الملون لعمل أشكال فنية للأطفال، بمكتبة الكعابي الجديدة، وأخرى نفذتها رضوى أحمد أخصائي قسم المواهب بقصر ثقافة الفيوم لإعادة تدوير من خامات البيئة، قامت خلالها بعمل سلة مهملات من العلب القديمة، وتزيينها بالخيوط.