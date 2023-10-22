نقيب المحامين يعلن تنظيم قوافل إغاثة تبرعات للشعب الفلسطيني

أعلن نقيب المحامين خلال الوقفة التي نظمتها النقابة، لدعم الشعب الفلسطيني، عن تنظيم قوافل إغاثة بالتنسيق مع باقى النقابات المهنية، لمساعدة الشعب الفلسطيني، ودراسة هذا الأمر بدء من غدا، مؤكدا أنه لن يبدأ بتنظيم التبرعات قبل ارسال المساعدات للشعب الفلسطيني، وهو اول المتبرعين لغزة.

وتأتي هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18/10/2023.

جانب من االوقفة التضامنية أمام نفابة المحامين

جانب من االوقفة التضامنية أمام نفابة المحامين

ودعى مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.