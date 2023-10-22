حارس إيفرتون يوجه رسالة لـ محمد صلاح

قدم جوردان بيكفورد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون، رسالة للدولي المصري محمد صلاح، بعد المستوى الذي ظهر عليه بالأمس في ديربي الميرسيسايد، والتي جمعت ليفربول بـ إيفرتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح قد نجح في قيادة ليفربول للفوز على نظيره إيفرتون بهدفين نظيفين، حيث أحرز الدولي المصري الثنائية من ركلة جزاء والأخري من هجمة مرتدة سريعة.

وأكد بيكفورد في تصريحات للمركز الإعلامي للدوري الإنجليزي، عقب نهاية المباراة أن صلاح يعد لاعب رائع وبارع في تنفيذ ركلات الجزاء.

وشدد حارس إيفرتون على أنه كان يفكر في التصدى للركلة، لكن صعوبة تنفيذ الركلة وتنفيذها الرائع حال دون ذلك.

تصريحات بيكفورد

علق بيكفورد على تنفيذ محمد صلاح للركلة الجزاء، عقب نهاية مباراة: "أنه لاعب رائع وبارع في تنفيذ ركلات الجزاء".

وأضاف: "فكرت في تلك اللحظة الآن، فعلى الرغم من صعوبة تنفيذ هذه الركلات، بجانب التوقيت الصعب من المباراة، إلا أنه استطاع تنفيذها بشكل مميز".

وأكمل: "هناك لاعبين يشعرون بقلق وضغوط في مثل هذا التوقيت قبل تنفيذ ركلة الجزاء، وذلك بسبب أنها تعد مفترق طرق وقد تغير مجرى المباراة".

وأختتم حارس إيفرتون تصريحاته: "بالنسبة لـ محمد صلاح فقد نفذ ركلة الجزاء بشكل جيد، كما أنه نجح في التفوق علي بسرعة تسديدته القوية".