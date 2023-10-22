سلامة يطالب العشرى بتعديل المسار لفريق الاتحاد السكندرى

طالب محمد أحمد سلامة عضو مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى ، طارق العشرى المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بتعديل المسار نحو تلاشى الاخطاء التى ظهر بها الفريق خلال المباريات الاربعة الاولى من عمر الدورى والتى حصل خلالها زعيم الثغر على فوز وحيد على فريق سيراميكا وهزيمة أمام فريق الاسماعيلى وتعادلين صعبين أمام الجونة وبلدية المحلة

وقال سلامة للوفد ان الكابتن طارق العشرى قادر على تصحيح الاوضاع خلال المبارايات القادمة خاصة وان المبارايات الثلاثة القادمة علىارض الاسكندرية امام المقاولون وسموحة وزد فى حين ان مباراته مع النادى الاهلى مؤجلة



كما طالب بالالتفاف حول الجهاز الفنى ومؤازرته فى مهمته مع الفريق الاخضر مستنكرا بعض الاصوات التى تتحدث عن طرح اسماء جديدة للجهاز الفنى سواء بمدربين سابقين اجانب او غيرهم مؤكدا على أنه لا تعديل فى الجهاز خاصة ونحن فى بداية الموسم لافتا الى ان ماحدث من لغط سببه يرجع الى ان سقف التفاؤل قل واعطى انطباع بتخوف مع المبارايات الاربعة الاولى التى ظهر فيها الفريق بمستوى اقل من المتوقع

واختتم سلامة حديثه بالمؤازرة وأعتبرها السلاح الوحيد نحو وصول الفريق للمستوى المنشود الذى يليق بفكرة عودة الطيور المهاجرة من أبناءالنادى فى التدريب