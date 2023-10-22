خطة عضو مجلس إدارة الزمالك الجديد لحل أزمة القيد

أوضح عمرو الأدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، خطة حل أزمة القيد، والتي أدت إلى عدم تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد الأدهم أن مجلس الإدارة ليس لديه أي تفاصيل بخصوص ملف الفرامات الموقعة على النادي، لكن هناك مليون و540 ألف دولار، بجانب 2 مليون أخري.

تصريحات عمرو الأدهم

تحدث عمرو الأدهم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "إلى الاَن لم نعلم التفاصيل الكاملة عن ملف الغرامات الخاصة بالنادي".

وتابع: "هناك مليون و540 ألف دولار لصالح سبورتنج لشبونة بجانب مليوني يورو لصالح خالد بوطيب".

وأضاف: "سنعمل خلال الفترة المقبلة بالتواصل مع المحامين، من أجل معرفة ما نستطيع فعله مع الدولي المغربي، من أجل حل الأزمة وديا أو تقسيط المبلغ، وهو ما نجحنا فيه مع أتشيمبونج".

وأكمل: "نمتلك جزء كبير من الأموال المطلوبة لحل أزمة القيد، ولابد على جماهير الزمالك أن تثق في أن هذه الأزمة ستُحل قبل انتقالات الشتاء المقبل، من أجل أن نعمل على تدعيم الفريق الذي سيكون أفضل وقتها، ولدينا فرصة التتويج بكأس الكونفدرالية".

واستطرد: "التوفيق حالفنا في حل العديد من القضايا في عهد اللجنة المؤقتة، لكن هناك قضايا حاليًا وضعت النادي في وضع صعب بالتزامات مالية كبيرة للغاية بسبب انهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين أو المدربين بطريقة غير مرضية".

وأختتم عمرو الأدهم تصريحاته: "للأسف التأخير في حل هذه القضايا يؤدي إلى زيادة حجم العقوبات بسبب الفوائد، مثل قضية شيكابالا التي وصلت غرامتها إلى أكثر من 1.5 مليون دولار".