اليوم العالمي للروماتيزم.. أعراضه وطرق الوقاية

في الثالث والعشرين من أكتوبر كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي للروماتيزم، وذلك من أجل تسليط الضوء على زيادة الوعي بخطورة هذا المرض، حيث جاء الاحتفال به كمبادرة عالمية لاول مرة عام 1996م، بهدف زيادة الوعي بآلام الروماتيزم وطرق علاجه.

ويعد مرض الروماتيزم من الأمراض الجهاز العضلي الهيكلي التي تصيب جسم الإنسان.

ويعاني بمرض الروماتيزم ليس فقط فئة كبار السن ولكن أيضًا فئة الشباب في بعض الأحيان.

أعراض الروماتيزم

ألم المفاصل

فقدان الحركة في المفصل أو المفاصل

التهاب المفصل المصاب

تورم واحمرار في المفصل أو المنطقة المصابة

الشعور بدفء في المفصل

الحمى

فقدان الوزن

ضعف الشهية

أنواع الروماتيزم

التهاب المفاصل الروماتويدي ويحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الانسجة ويسبب آلام المفاصل، ومشاكل في العينين والرئتين والشعور بالتعب

التهاب المفاصل الصدفي

يحدث عند تورم المفاصل، وآلام في الأوتار والأربطة، والتهاب العيون وتعب عام في الجسم.

ويحدث مرض الروماتيزم بشكل عام عندما يهاجم الجهاز المناعي الأوتار بسبب وجود خلل في الجينات، والتعرض للملوثات الخطرة، والتعرض للنيكوتين بكثافة.

طرق الوقاية

اتباع نظام غذائي جيد

الحفاظ على الوزن الصحي

ممارسة الرياضة

تجنب الإصابات

الإقلاع عن التدخين

حماية المفاصل

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والليمون

ضرورة استشارة الطبيب في حال تورم المفاصل أو احمرارها

ضرورة الحماية من نزلات البرد المتكررة وتقوية المناعة