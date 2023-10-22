المشدد 6 سنوات لـ 3 أشخاص لحيازة وتجارة حشيش وهيروين بأسيوط

قضت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالحبس المشدد على 3 أشخاص 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم والحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سكاكين بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط .

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وتشكل من المستشار روميل شحاتة سكرتير رئيس المحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

ترجع وقائع القضية رقم 3362 لسنة 2023 جنايات أسيوط ثانية، إلى ورود معلومات إلى الملازم أول عمرو حمودة مساعد مباحث قسم شرطة أسيوط ثان، تفيد حيازة كل من "أحمد ع. ع." 35 سنة وسبق اتهامه في 20 قضية مختلفة و"محمد أ. م." 45 سنة وسبق اتهامه في 14 قضية مختلفة و"طه ح. ع." 28 سنة ومتهم في قضيتين قبل ذلك وجميعهم من سكان منطقة الوليدية وحيازتهم المواد المخدرة لأغراض التعاطي والاتجار

وتمكن الملازم أول عمرو حمودة من إلقاء القبض على المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول قطعة متوسطة الحجم من مادة الهيروين وبحوزة المتهم الثاني خمس أغلفة بلاستيكية تحتوي على مسحوق الهيروين، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين. أما المتهم الثالث فقد عثر بحوزته على قطعة من مادة الحشيش، كما عثر بغرفته على 37 قطعة حشيش كما عثروا بحوزتهم على هواتف محمولة وأسلحة بيضاء وموازين حساسة.

وبمواجهتهم بنتيجة التفتيش اعترفوا بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وسكاكين لقطع المواد المخدرة وأجهزة هاتفية للتواصل مع العملاء