انطلاق مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النووية في جامعة الفيوم

تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة الفيوم مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النووية على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، وذلك خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٦ أكتوبر بكلية دار العلوم، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتتكون لجنة التحكيم من الدكتور علي محمد عفيفى رئيس قسم الشريعة الإسلامية، والدكتور السيد الحداد المدرس بقسم الشريعة الإسلامية، وتتضمن المسابقة خمسة مستويات في مسابقة القرآن الكريم، وثلاثة مستويات في مسابقة الأحاديث النووية، وسيتم منح جوائز مالية للمراكز الثلاث الأولى في كل مستوى من مستويات المسابقتين على حدة.

تطوير مستشفيات جامعة الفيوم ..

ومن جهة أخرى بدأت جامعة الفيوم أعمال التطوير بالأقسام الداخلية فى المستشفيات الجامعية بحيث تتناسب مع أعلى معدلات ومعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى داخل المستشفيات.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب والدكتور محمد صفاء الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وتماشيًا مع خطة تطوير المستشفيات الجامعية والمستهدف فيها زيادة القدرة الاستيعابية للأقسام الداخلية ولا سيما الأكثر ترددًا داخل محافظة الفيوم.

والجدير بالذكر أن خطة التطوير تسير على مراحل حتى لا يتوقف العمل بالمستشفيات أثناء عملية التطوير، وتتم أعمال التطوير تحت إشراف أساتذة واستشاريين بكلية الهندسة بجامعة الفيوم.