مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف مؤامرة الاحتلال لتكرار نكبة عام 48 (فيديو)

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، رفض الشعب لمؤامرة الاحتلال التي تسعى إلى تهجيرهم وترحيلهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إن الشعب الفلسطيني باقٍ في أرضه والقيادة متمسكة بالبقاء والحقوق المشروعة ولن تمر المؤامرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واشدد على أن نكبة 48 لن تتكرر مرة أخرى، متابع: "العالم قريب منا في هذه المرة حيث من الممكن أن يتعرض لأزمات، وهناك تطابق في المواقف بين مصر والأردن ومصر وباقي المنظومة العربية".

الدور المصري يتطابق بشكل كامل مع الموقف الفلسطيني

وأشار إلى أنهم سيقفون سدا منيعا أمام تمرير المؤامرة الصهيونية، مؤكدًا أن الدور المصري يتطابق بشكل كامل مع الموقف الفلسطيني، هي نفس المنطلقات التي ينطلقون ويتحركون منها وعلى أساسها، متابعا: "نريد وقفا فوريا لهذا العدوان الهمجي وحرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني".

وأوضح: "بالتوازي مع ذلك، نريد توفير كل الاحتياجات الأساسية لأهلنا وشعبنا المحاصر في قطاع غزة مثل الدواء والغذاء والماء والوقود والكهرباء بشكل مستدام وليس لمرة واحدة أو بشكل محدود".