الهضيبي يطالب بتوسيع الإرشاد الزراعي والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة في مجال الأسمدة

استعرض النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد، بمجلس الشيوخ، عدد من التوصيات الهامه اللازمة للنهوض بقطاع الاسمدة ، موكدا بان صناعة الاسمده من الصناعات الاستراتيجية التي تعمل الدولة علي توطينها .

وشدد الهضيبي في كلمته في الجلسة العامه اليوم والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، علي التوصيات التي لابد من النظر اليها عقد اجتماعات مع القطاع الخاص المهتم بالأسمدة والجهات الجكومى حتي يكون هناك تنسيق في هذا المجال .

واضاف الهضيبي بان التوصيات ايضا تشمل ، تسريع وتسهيل اجراءات تسجيل المنتج وبالتالي اجراءات ترخيص ، وتابع رئيس برلمانيه الوفد بان هناك توصيه هامه جدا وهي توسيع الارشاد الزراعي للنهوض بالقطاع الزراعي .