الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الهضيبي يطالب بتوسيع الإرشاد الزراعي والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة في مجال الأسمدة

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانيه للوفد بالشيوخ

استعرض النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد، بمجلس الشيوخ، عدد من التوصيات الهامه اللازمة للنهوض بقطاع الاسمدة ، موكدا بان صناعة الاسمده من الصناعات الاستراتيجية التي تعمل الدولة علي توطينها .

txt

زراعة الشيوخ: هناك متغيرات جدت على دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة

txt

أبو شقة يطالب بقانون شامل ومتكامل للنهوض بالزراعه وتوزيع عادل للأسمدة

وشدد الهضيبي في كلمته في الجلسة العامه اليوم والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، علي التوصيات التي لابد من النظر اليها عقد اجتماعات مع القطاع الخاص المهتم بالأسمدة والجهات الجكومى حتي يكون هناك تنسيق في هذا المجال .

واضاف الهضيبي بان التوصيات ايضا تشمل ، تسريع وتسهيل اجراءات تسجيل المنتج وبالتالي اجراءات ترخيص ، وتابع رئيس برلمانيه الوفد بان هناك توصيه هامه جدا وهي توسيع الارشاد الزراعي للنهوض بالقطاع الزراعي .

مواد متعلقة

حركة ترقيات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

فيلم الخميس اللي جاي.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر منذ طرحه

خطة عضو مجلس إدارة الزمالك الجديد لحل أزمة القيد

حسن عابدين.. حارب ضد إسرائيل وهرب من حكم الإعدام بحزام ناسف
الجريدة الورقية