حريق يلتهم شقة سكنية في البدرشين

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة البدرشين، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



وبالفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران، وذكر مالك الشقة أنه لا يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، كما تم معاينة الشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها.



هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نشوب الحرائق، منها:

الماس الكهربائي: وهو أكثر أسباب الحرائق شيوعًا، ويحدث عندما تتلامس الأسلاك الكهربائية التالفة ببعضها البعض.

الإهمال البشري: مثل ترك الأجهزة الكهربائية مشتعلة دون إشراف، أو ترك الطعام يحترق على الموقد.

سوء استخدام الأجهزة الكهربائية: مثل استخدام الأجهزة الكهربائية في ظروف غير مناسبة، أو عدم صيانتها بشكل دوري.

التخزين الخاطئ للمواد القابلة للاشتعال: مثل تخزين المواد القابلة للاشتعال في مكان قريب من مصادر الحرارة.

من أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا من الحرائق، يجب علينا اتباع قواعد السلامة من الحرائق، ومنها:

تركيب أجهزة إنذار الحريق في جميع أنحاء المنزل: حتى نتمكن من اكتشاف الحريق في وقت مبكر.

إجراء فحوصات منتظمة للأسلاك والأجهزة الكهربائية: للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي أعطال.

تخزين المواد القابلة للاشتعال في حاويات محكمة الإغلاق: لمنع اشتعالها بسهولة.

إنشاء خطة طوارئ للحرائق وتدريب جميع أفراد الأسرة عليها: حتى نتمكن من التعامل مع الحريق بشكل صحيح في حالة وقوعه.

خاتمة

من خلال اتباع قواعد السلامة من الحرائق، يمكننا المساعدة في حماية أنفسنا وعائلاتنا من هذه الكارثة.