سعيد الزهراني يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي سوشيال ميديا

وقال البلوجر سعيد الزهراني: "لقد أصبح الذكاء الاصطناعي منتشراً أكثر فأكثر في حياتنا اليومية، ومن المهم أن نفهم كيف يعمل وكيف يمكننا استخدامه لصالحنا".

واضافة البلوجر سعيد الزهراني قائلاً أن "من خلال تعلم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ستتمكن من تبسيط عمليات عملك وأتمتة المهام المتكررة واكتساب رؤى قيمة من تحليل البيانات. هذا لن يجعل عملك أكثر كفاءة فحسب، بل يمنحك أيضًا ميزة تنافسية في سوق العمل. وهناك العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت للتعرف على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الدورات التدريبية والبرامج التعليمية والمنتديات. استفد من هذه الموارد وابدأ في استكشاف عالم الذكاء الاصطناعي اليوم" .

واشار سعيد الزهراني صانع محتوي: الى انه قد اشتعلت الحرب مواخر بعد اعلان شركة الفا بت المالكة لــ جوجل عن اداة جديدة هتكون بتنسق المواضيع الكتابية وبتعرضها للمستخدم وفقا لتفهمه وخبرته، ده غير انها هتكون مجانا على gmail، وده هيساعد فى عمل ملفات الباور بوينت والتواصل مع العملاء من خلال البريد الالكتروني، وهذه الاداة يتم وصفها بالعصاية السحرية القادمة "جوجل دوكس".



تابع سعيد الزهراني البلوجر "وجدت ان قام العلماء بعمل رنين مغناطيسي وظيفي لبعض الاشخاص اثناء مشاهدتهم لبعض الصور، وبناء على نتائج التصوير بالرنين،و حسب اماكن النشاط في المخ الناتجة عن مطالعة الصور دي، استنتج الذكاء الصناعي الصور اللي كان الاشخاص بيشوفوها زي ما هو موضح في الصورة ، النتيجة مش بالدقة الرهيبة، لكنها تظل خطوة اولية قد تدعو للاستبشار بالمستقبل، او الخوف والقلق من قدرات الذكاء الصناعي اللي بتتطور بمعدل سريع في الفترة الحالية".

ونوه صانع محتوي سعيد الزهراني بأن من ضمن هذه المنتجات التقنية الحديثة، الرموز التعبيرية، والمؤثرات البصرية والسمعية، وغيرها، مشيرًا إلى أن صناعة المحتوى أصبحت متاحة للجميع بفعل التطبيقات التي تقدم خدمات التصميم والجرافيك والمونتاج وغيرها من العمليات الفنية الضرورية لصناعة المحتوى.