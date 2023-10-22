كشف ملابسات وفاة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الوارد لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص إثر إصابته بطلق نارى.

تبين أنه حال سير المتوفى بدائرة المركز شاهد (نجار، وعاطل "مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا من بين "إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة ، قتل") حال تشاجرهما لخلافات بينهما ولدى تدخل المتوفى للفض بينهما قام العاطل بإخراج طبنجة كانت بحوزته وأطلق عيار نارى تجاهه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

تم ضبطهما وبرفقتهما (أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فى 6 قضايا ما بين "مخدرات - سلاح نارى - سرقة بالإكراه") وبحوزتهم (2 بندقية آلية - 2 طبنجة –14 خزينة –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

كواليس ضبط المتهم بإنهاء حياة 3 أشخاص في الواحات



كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات واقعة وفاة 3 أشخاص بالجيزة، بطلقات نارية في منطقة الواحات، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على 3 جثامين داخل سيارة متروكة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد هوية المتوفين (تاجر سيارات، ووالده، وشقيق زوجته- مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) كما أسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الوادي الجديد).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بأنه حال تردد المجنى عليهم عليه لشراء سيارة تعرفوا على (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الوادي الجديد)، حيث قاموا بعرض قطعة أثرية على المجنى عليهم استعداداً لبيعها، ولدى علم المتهم بوجود مبالغ مالية صحبة المجنى عليهم، اختمر في ذهنه سرقتهم فقام باستقلال السيارة مع المجنى عليهم بدعوى توصيلهم وحال سيرهم بالطريق توقف بالسيارة، وعقب نزوله قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههم من سلاح ناري "طبنجة كانت بحوزته"، فأودى بحياتهم واستولى منهم على (مبلغ مالي - الهواتف المحمولة الخاصة بهم) وترك السيارة وفر هارباً.

أمكن ضبط سالفي الذكر وبحوزتهم (3 قطع يشتبه في كونها أثرية - طبنجة صوت - كمية من مخدر الهيروين)، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة (طبنجة - 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار - المبلغ المستولى عليه).