فينيسيوس يعرض على السلطات الإسبانية المساعدة في مواجهة العنصرية

عرض البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، المساعدة على السلطات الإسبانية، في مواجهة العنصرية التي تُهدد البلاد قبل كأس العالم 2030.

وتعرض فينيسوس جونيور لمضايقات عنصرية خلال المواسم الماضية، والموسم الحالي، وكانت اَخرها مباراة إشبيلية بالأمس.

وأعرب الدولي البرازيلي عن اَسفه الشديد جراء العنصرية التي يواجهها من قبل جماهير بعض الأندية الإسبانية.

بيان فينيسيوس

كتب فينيسيوس جونيور بيانًا عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء فيه: "متأسف جدًا، وذلك بسبب أنه لا يوجد من يعلمك، فأنا أستثمر، وأستثمر كثيرًا في التعليم ببلادي البرازيل لتدريب المواطنين على مواقف مختلفة عن هذه".

وتابع: "أوجه العنصرية يتم تداولها خلال الفترة الحالية على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا كما هو الحال في العديد من المناسبات الأخرى".

وأكمل: "اَمل في أن تواجه الحكومة الإسبانية هذه الظاهرة، وذلك من خلال تغيير التشريعات لمرة واحدة وإلى الأبد، يجب أن يعاقب هؤلاء الأشخاص جنائيًا أيضًا".

وأختتم فيني تصريحاته: "هذه الخطوة ستكون خطوة أولى، لكنها بالتأكيد رائعة في التحضير لـ كأس العالم 2030 وأنا جاهز للمساعدة، آسف على تكرار الحديث عن الأمر، ولكن هذه هي الحالة رقم 19، والعد في ازدياد".

وكان ريال مدريد قد تعادل مع إشبيلية بهدف لكل فريق، في المباراة التي شهدها معقل الفريق الأندلسي بالأمس السبت.