الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فينيسيوس يطالب بمعاقبة العنصريين في إسبانيا

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

طالب الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، السلطات الإسبانية بالتدخل لمعاقبة العنصريين، بعد الهجوم الذي تعرض له خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية بالأمس السبت.

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موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو والقناة الناقلة

وكان ريال مدريد قد تعادل مع نظيره إشبيلية بهدف لكل فريق في المباراة التي شهدها ملعب رامون سانشيز معقل الفريق الأندلسي.

بيان فينيسيوس 

كتب فينيسيوس جونيور بيانًا عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، يوضح خلاله ما تعرض له خلال مواجهة إشبيلية، حيث جاء بيانه كالتالي: "أوجه التهنئة لإشبيلية على التدخل السريع بحلقة حزينة أخرى في كرة القدم الإسبانية".

وتابع: "من سوء الحظ، استطعت الوصول إلى فيديو لعمل عنصري جديد في مباراة السبت، لكن هذه المرة قامت به طفلة ".

وأكمل: "أتمنى أن تعمل السلطات وفقًا لدورها، من خلال تغيير التشريعات لمرة واحدة وإلى الأبد، يجب أن يعاقب هؤلاء الأشخاص جنائيًا أيضًا".

الجدير بالذكر أن البرازيلي يواجه مضايقات عنصرية خلال السنوات الماضية مع فريقه ريال مدريد، حيث كان يُفكر في الرحيل عن الليجا بسبب ما حدث معه خلال الموسمين الماضيين.

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