"طرق الوقاية من سرطان الثدي" ندوة توعوية بكلية التجارة بنات بأسيوط

أقامت كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة ندوة توعوية عن "طرق الوقاية من سرطان الثدي" انطلاقاً من سياسة الكلية واهتمامها بتثقيف الطالبات وتوعيتهن بكل ما يهم صحتهن وعقولهن تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي والذي يعد أحد أخطر الأمراض التي يعاني منها عدد كبير من السيدات على مستوى العالم وذلك برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وفضيلة والدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وفى إطار الندوات التوعوية المفيدة لطالبات الكلية فى شتى المجالات.

تهدف الندوة إلى تعريف الطالبات بمخاطر هذا المرض وطرق الاكتشاف المبكر والفحص الذاتي من أجل سلامة وصحة الطالبات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان مصطفى وكيلة الكلية والدكتورة سلوى وكيل كلية التربية بنات والدكتور أحمد يوسف مدير مركز المنتجات الزراعية وبحوثها بفرع الجامعة للوجه القبلي وعضو المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطالبات بالكلية.

وقد بدأت الندوة بكلمة ترحيب من الدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بالمنصة الكريمة والحضور والطالبات وقدمت الشكر للقائمين على تنظيم الندوة، متمنية للجميع ندوة مفيدة ناجحة، فى إطار مجموعة الندوات المتميزة التي تنظمها الكلية للطالبات.

وفى كلمته نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الندوة للطالبات تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، مشيدا بجهود كلية التجارة بشكل خاص فى تقديم كل جديد ومتميز فى خدمة الطالبات مؤكداً على أهمية الطب الوقائي الذي يقى الإنسان من المرض من خلال التوعية الصحية، لأن نعمة الصحة من أهم النعم وأجلها.

كما أكد على عناية الشرع الشريف على الدوام بصحة الإنسان وتحريم كل ما يضر بالصحة ويؤثر عليها، حيث جعل الله حفظ النفس إحدى الكليات الخمس الواجب حفظها، فصحة الأبدان تقدم على صحة الأديان، حيث يجوز الفطر للمريض فى رمضان حفاظا على صحته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتدواي والأخذ بأسباب الشفاء؛ من أجل الحفاظ على الصحة، سائلا المولى عز وجل دوام الصحة والعافية على الجميع.

وقد حاضر فى الندوة الدكتورة آيات محمد سيد إستشاري طب الأورام وأورام الدم السرطانية بمعهد جنوب مصر للأورام - جامعة أسيوط والتي عبرت عن سعادتها بوجودها فى جامعة الأزهر حصن الدين وقلعة العلم موضحة للطالبات بشرح مفصل عن عوامل الخطورة وأسباب المرض وطرق الاكتشاف المبكر وكيفية الفحص الذاتي وأهم العلامات المشيرة لبداية المرض وكيفية تجنب ذلك والحد من انتشاره للقضاء عليه ومحاصرته مبكرا للحفاظ على السلامة والصحة العامة ، ويعد مرض سرطان الثدى أحد أخطر الأمراض ذات الانتشار الكبير عالميا، تمثل نسبة سرطان الثدى نسبة الثلث من جملة الأورام السرطانية فى العالم والمسبب الثاني عالميا فى وفيات مرضى السرطان.

وفى نهاية الندوة دار حوار تفاعلي بين الطالبات والمحاضرة وذلك للرد على جميع تساؤلات الطالبات الخاصة.