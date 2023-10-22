جامعة سوهاج تمد فترة التقديم لمكافأة النشر العلمي إلى 30 نوفمبر القادم

عقدت لجنة فحص الجوائز ومكافأة النشر العلمي بجامعة سوهاج، اجتماعاً لمناقشة إجراءات مد فترة التقديم لمكافاة النشر العلمي، حيث ترأس الاجتماع الدكتور أحمد محمد حسانين المدير التنفيذي لوحدة المشروعات، والدكتور محمود عبد العليم نائب مدير وحدة المشروعات، وذلك بمقر وحدة المشروعات بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص علي تشجيع وتحفيز البحث العلمي المتميز والنشر العلمي الدولي من خلال تعظيم قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة. مضيفاً أن اللجنة قررت مد فترة التقديم لمكافأة النشر العلمي إلى ٣٠ نوفمبر القادم لعام ٢٠٢٣م مراعاة لمجالس الأقسام بالكليات، إلى جانب عدم ضرورة الإفادة من المكتبة الرقمية، ولكن سيكون من فحص اللجنة بعد ذلك، و إقرار المتقدم علي رأس العمل سوف يتم اعتماده من شئون العاملين بالكلية.

وأضاف الدكتور أحمد حسانين، انه تم إعداد موقع إلكتروني لرفع الأبحاث المقدمة إلكترونياً، وذلك تيسيرا لأعضاء هيئة التدريس عند التقدم لنيل مكافأة النشر العلمي للينك التقديم.

https://forms.gle/qYyQMTpDchg2qaxK8

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور ضياء الدين محمد رضوان عضو عن قطاع العلوم الأساسية، والدكتور فاطمة أبو الزكايب عضو عن قطاع العلوم التطبيقية (2)، والدكتور علي رفعت عضو عن قطاع العلوم التطبيقية (1)، والدكتور حمدي عبد الحميد محمد عضو خبير، والدكتور كمال محمد طلب بكلية العلوم