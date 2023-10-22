سائق شاحنة مساعدات لغزة يكشف صعوبات تواجههم (فيديو)

كشف إيهاب أشرف، أحد سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة، تفاصيل مشاركته في دخول المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، مؤكدًا صموده والتزامه والوقوف خلف القيادة السياسية من أجل توصيل باقي المساعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن 20 شاحنة دخلت للمعبر أمس، ومن المحتمل دخول 20 أو 30 شاحنة اليوم.

وأكد أنهم تواجههم مشكلات في الطريق والسيارات، ولكنهم صامدون ويقفون جميعا بجوار القيادة السياسية، وييسرون الأمور والظروف على بعضهم لإنجاز مهمتهم الأساسية وهي توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، متمنيا من الله عز وجل الدعم والتوفيق وتسهيل أداء مهمتهم.

80 شاحنة بانتظار عبورها لتوصيل المساعدات إلى غزة

وتابع: “حاليا نقف أمام معبر رفح، وهناك شاحنات مساعدات كثيرة لا تقل عن 70 أو 80 شاحنة بانتظار عبورها لتوصيل المساعدات إلى القطاع، وذلك بخلاف الشاحنات التي تقف قبل بوابة رفح بمسافة أي قبل الكمين والشاحنات التي تقف في العريش”.

وأشار إلى توافر وزيادة المعونات التي تنتظر الدخول لمعبر رفح، مشيرا إلى وجود 70 أو 80 سائق أمام المعبر، متابعا: “نعبئ الشاحنات حسب أولويات احتياج الأهالي في قطاع غزة كالمياه والمستلزمات الطبية”.

دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ودخلت أولى المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة - في وقت سابق أمس- حيث تتزايد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء، بعد أسبوعين من القصف المكثف والحصار المحكم من إسرائيل على القطاع.

يعد معبر رفح نقطة الخروج الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة ويحد صحراء سيناء على الجانب المصري، وهناك معبران آخران فقط لدخول قطاع غزة والخروج منه، هما معبر إيريز، وهو معبر مع إسرائيل في شمال غزة ومعبر كرم أبوسالم، وهو معبر تجاري فقط بين إسرائيل وغزة، وإسرائيل تغلق كليهما.