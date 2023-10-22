تحرير 89 محضرًا تموينيًا لأصحاب المخابز البلدية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار.

وذلك وفقًا لمبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفى تقرير التموين اليومى، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 89 مخالفة تموينية، حيث شملت حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية، والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

منها، 75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود سجلات)، و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها، (عدم وجود شهادة صحية – بيع منتجات منتهية الصلاحية - سلع مجهولة المصدر).