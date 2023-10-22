انطلاق معرض المدن الذكية ICEC في 30 أكتوبر

اعلنت شركة -ROOT Technologies رووت تكنولوجيز الشركة المنظمة لمؤتمر و معرض المدن الذكية ICEC عن موعد إنطلاق الدورة التاسعة لهذا الحدث المهم في قطاع التكنولوجيا وأيضا التشييد والبناء والتطوير العقاري والتي تقرر عقدها في 30 – 31 اكتوبر 2023 بالقاهرة.

يعـد مؤتمر ومعرض المدن الذكية ICEC www.icec-mea.com هو أكبر حدث متخصص يقام سنويا" يجمع بين عـدة شركات متخصصة في إنشاء بنية تحتية ذكيّة مستدامة لتوفير مدن حضارية صديقة للبيئة، وأيضا متكاملة تقنياً ومخطط لها بدقة، مع اعتمادها بشكل كامل على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. حيث أصبح التوجهه نحو إنشاء مدن ذكية ضرورة حياتية على كل المستويات في ظل ما نعيشه من تغيير وتطوير في شتى مناحي الحياة، فالمدن الذكية تستطيع تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات ومعالجة صحية لمياه الصرف الصحي، وتوفير العدادات الذكية وإدارة ورصد نوعية المياه، وكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء ومواقف السيارات الذكية، وتوفير نظام ذكي لإدارة حركة المرور، وإدارة المدن بالكاميرات الذكية لرصد التجاوزات.

وقال المهندس عيسى المدير التنفيذي لشركة ROOT Technologies إن إنشاء مدن ذكية أصبح فرصة جيدة لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال إدارة أفضل للخدمات والموارد، وذلك من خلال إدارة العمليات دون تدخل بشري كعمليات ترشيد الإضاءة والكهرباء مشيرا" إلى مشاركة كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والمحلية والشركات ذات الريادة وكبار صناع القرار والاستشاريين والمعنيين بتصميم وتطوير وتجهيز المدن والمنشأت والمباني الذكية لعرض أحدث التقنيات والحلول المستدامه، بالإضافه إلى طرح أفضل الارشادات لإدارة وبناء مدن ذكية مستدامة لتحقيق إدارة أفضل للخدمات والموارد.

ويقدم مؤتمر ومعرض المدن الذكية ICEC 2023 هذا العام كل ما وصلت إليه التكنولوجيا في تطوير المدن، والتي سيطرحها كبار المستشاريين من خلال عقد جلسات يحضرها نخبة كبيرة من صانعي القرار في شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، وتعقد هذه الجلسات على هامش المعرض الذي سيقام لمدة يومين ويضم عدد كبير من أهم وأكبر الشركات الرائدة في صياغة المستقبل بلغة رقمية مواكبة لعصر التكولوجيا الهائل الذي نعيشه ولم يعد يقتصر استخدامه على فئة عمرية أو شريحة معينة بل أصبح أسلوب حياة بشكل عام.

تحظى الدورة التاسعة لمؤتمر و معرض المدن الذكية ICEC 2023 بعدد مشاركة من كبار مقدمي الخدمات التكنولوجية والاستشاريين، كما تم إعلان أجندة المؤتمر عبر الموقع الإليكتروني والتي تستعرض كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا التطوير العقاري وبناء بنية تحتية ذكية للحصول على مدن ومباني إدارية وصناعية وتكنولوجية ذكية مستدامة.

من المقرر أن يتناول مؤتمرو معرض المدن الذكيةICEC 2023 العديد من الموضوعات التكنولوجية من قبل خبراء الصناعة مثل: إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والاتصالات من آلة إلى آلة M2M، الألياف الضوئية FTTx والخدمات الثلاثيةtriple play، والاتصالات والتنقل والتكنولوجيا الخضراء وأنظمة الأمن ومراكز البيانات وأنظمة التحكم في الدخول والأجهزة السلكية، والتحليل البيئي والسيارات المتصلة بالإنترنت والتشغيل الآلي للمنزل وأنظمة الري والطاقات المتجددة والإشارة الرقمية وأنظمة وقوف السيارات وتقنيات الأرصاد الجوية والاتصالات الموحدة والكابلات السكنية وكابلات الشركات والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وجمع النفايات، وأنظمة إدارة المرافق والاتصالات ذات السرعة العالية ونظام إدارة المباني BMSوتوزيع الكهرباء وأجهزة المراقبة ومواد البناء الخضراء.

اختتم عيسى حديثه قائلا" عندما قمنا بعمل الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض المدن الذكية ICEC 2015 كنا نعلم جيدا أننا سنقدم إضافة كبيرة في هذا المجال وبالفعل ما شاهدناه من خلال فاعليات الحدث أكد لنا هذا حيث وجدنا أكبر الشركات والجهات مهتمة بالمشاركة إلى جانب حضور عدد كبير من صانعي القرار والمتخصصين في هذا المجال.